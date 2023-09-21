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У Вишневому уламки ракети впали на будівлю підприємства: є поранені

приліт у Вишневому
Фото: ДСНС

На Київщині в результаті падіння уламків ворожих ракет виникли пожежі на території підприємств.

Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко.

За його словами, уламки пошкодили і приватний сектор. Дві людини отримали поранення.

Зараз дивляться

Зараз на території промислового підприємства продовжують працювати рятувальники.

У Вишневому уламки ракети впали на будівлю підприємства: є поранені
У Вишневому уламки ракети впали на будівлю підприємства: є поранені
У Вишневому уламки ракети впали на будівлю підприємства: є поранені
У Вишневому уламки ракети впали на будівлю підприємства: є поранені
У Вишневому уламки ракети впали на будівлю підприємства: є поранені
У Вишневому уламки ракети впали на будівлю підприємства: є поранені
У Вишневому уламки ракети впали на будівлю підприємства: є поранені
У Вишневому уламки ракети впали на будівлю підприємства: є поранені

Місцеві жителі та у соцмережах повідомляють, що уламки впали у місті Вишневе.

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У Вишневому уламки ракети впали на будівлю підприємства: є поранені

За словами голови Київської ОВА Руслана Кравченка, повітряна тривога в області тривала понад дві години. Активно працювали наші бійці протиповітряної оборони. За його словами, кількість поранених збільшилася до трьох.

Окрім пожеж на території декількох підприємств, у Київській області пошкоджена і будівля професійно-технічного навчального закладу –  там вибиті вікна. Під час тривоги діти та працівники перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.

Також зафіксовано падіння уламків на території медичного закладу. На щастя, без постраждалих та пошкоджень.
У декількох громадах Київщини пошкоджені приватні будинки та автомобілі. У будинках вибиті вікна, пошкоджені дахи, фасади.

Війна в Україні, Вибух, Вишневе, Київська область, Ракетні удари Росії
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