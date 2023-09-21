У Вишневому уламки ракети впали на будівлю підприємства: є поранені
На Київщині в результаті падіння уламків ворожих ракет виникли пожежі на території підприємств.
Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко.
За його словами, уламки пошкодили і приватний сектор. Дві людини отримали поранення.
Зараз на території промислового підприємства продовжують працювати рятувальники.
Місцеві жителі та у соцмережах повідомляють, що уламки впали у місті Вишневе.
За словами голови Київської ОВА Руслана Кравченка, повітряна тривога в області тривала понад дві години. Активно працювали наші бійці протиповітряної оборони. За його словами, кількість поранених збільшилася до трьох.
Окрім пожеж на території декількох підприємств, у Київській області пошкоджена і будівля професійно-технічного навчального закладу – там вибиті вікна. Під час тривоги діти та працівники перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко