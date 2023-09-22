У Зеленівці на Херсонщині загинула жителька внаслідок атаки РФ

Внаслідок обстрілів російських окупантів по Зеленівці загинула жінка. Тіло 63-річної місцевої жительки дістали з-під завалів зруйнованого житлового будинку.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, рятувальники з-під завалів дістали 63-річну жінку. На жаль, вона дістала травми, які виявилися несумісними з життям.

Окупанти вдарили по населеному пункту з артилерії. Влучили в житлову будівлю, зазначили в ОВА. Через обстріл будинок зазнав значних руйнувань.

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Херсонщина протягом доби потерпала від обстрілів росіян. Зокрема, під ворожим вогнем опинилося Козацьке, де травми дістав 76-річний місцевий житель, який перебував у квартирі.

Водночас окупанти обстріляли Білозерку. За попередньою інформацією, там через ворожий удар одна людина загинула, двоє – поранені.

Від початку цієї доби через російські обстріли на Херсонщині постраждали щонайменше 15 людей, повідомляє ОВА. Пішли з життя п’ятеро людей, ще 10 осіб – травмовані.

У військовій адміністрації вранці 21 липня уточнили, що за минулу добу Росія здійснила 126 обстрілів, випустивши 604 снаряди з мінометів, артилерії, Градів, БПЛА, танків та авіації. По місту Херсон ворог випустив не менше ніж 41 снаряд.

Фото: Херсонська ОВА

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