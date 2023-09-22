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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

13 постраждалих, під завалами знайшли людину: РФ вгатила по Кураховому

Обстріл Курахового 21 вересня 2023

13 людей постраждали від двох ударів по Кураховому Донецької області ввечері 21 вересня.

Такі дані станом на 00:10 22 вересня озвучив начальник міської військової адміністрації Роман Падун.

Дані про загиблих відсутні.

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Чоловікові, якого дістали з-під завалів, надають медичну допомогу.

Як уточнив Роман Падун, більше людей під завалами немає.

За словами очільника МВА, війська РФ поцілили по житлових будинках. Унаслідок обстрілів сталася пожежа.

Наразі встановлюється, із чого саме окупанти гатили по місту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 576-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Суспільне

Фото: Курахово, Селидово, Покровск

Війна в Україні, Донецька область, Російська агресія, РФ
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