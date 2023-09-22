Херсон із самого ранку під ворожими обстрілами: загинув 25-річний чоловік

Сьогодні від самого ранку російські окупанти гатять по прибережній зоні Херсона – на жаль, є жертви.

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, російські окупаційні війська вдарили по Дніпровського району Херсону – є влучання у житлові будинки. За попередньою інформацією, двоє постраждалих.

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Роман Мрочко закликав херсонців не полишати укриттів.

Оновлено о 09:30. Згодом стало відомо, що від ворожих обстрілів загинув 25-річний чоловік.

За словами голови МВА, минулої доби Херсонську міську територіальну громаду ворог обстріляв 19 разів, використавши для цього 88 снарядів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 576-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Поліція Херсонської області

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