Херсон із самого ранку під ворожими обстрілами: загинув 25-річний чоловік
Сьогодні від самого ранку російські окупанти гатять по прибережній зоні Херсона – на жаль, є жертви.
Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За його словами, російські окупаційні війська вдарили по Дніпровського району Херсону – є влучання у житлові будинки. За попередньою інформацією, двоє постраждалих.
Роман Мрочко закликав херсонців не полишати укриттів.
Оновлено о 09:30. Згодом стало відомо, що від ворожих обстрілів загинув 25-річний чоловік.
За словами голови МВА, минулої доби Херсонську міську територіальну громаду ворог обстріляв 19 разів, використавши для цього 88 снарядів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 576-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Поліція Херсонської області
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