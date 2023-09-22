Тетяна Забожко, редакторка стрічки
У Києві півтори години гасили приміщення сервісу побутової техніки
22 вересня в Дніпровському районі Києва сталася масштабна пожежа в офісному приміщенні.
Займання, що охопило 250 кв. м одноповерхового приміщення сервісу побутової техніки, ліквідовували півтори години.
Виклик про пожежу на вул. Райдужній, 25 надійшов о 06:14.
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Повністю ліквідувати її 25 рятувальникам за допомогою шести одиниць техніки вдалось о 07:42.
Жертв і постраждалих немає.
Причину та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи.
Джерело: ДСНС
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