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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Києві півтори години гасили приміщення сервісу побутової техніки

Пожежа в Києві 22 вересня 2023
Фото: ДСНС

22 вересня в Дніпровському районі Києва сталася масштабна пожежа в офісному приміщенні.

Займання, що охопило 250 кв. м одноповерхового приміщення сервісу побутової техніки, ліквідовували півтори години.

Виклик про пожежу на вул. Райдужній, 25 надійшов о 06:14.

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Повністю ліквідувати її 25 рятувальникам за допомогою шести одиниць техніки вдалось о 07:42.

Жертв і постраждалих немає.

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи.

Джерело: ДСНС
Пожежа
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