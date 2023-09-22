У Києві півтори години гасили приміщення сервісу побутової техніки

Його викрали: батько бранця Самбірського ТЦК розповів нові деталі

Двох співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки Самбора на Львівщині затримали слідчі Державного бюро розслідувань. Їх підозрюють у незаконному утриманні та побитті чоловіка.

21 Вересня, 18:19

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