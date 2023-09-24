Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Оголошено про ракетну небезпеку: на Одещині прогриміли вибухи
Удень 24 вересня в Одеській області прогриміли вибухи.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали жителів регіону про ракетну небезпеку.
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До слова, сирени в області протягом години спрацьовували двічі – о 13:08 та о 13:52.
Вибухи прогриміли під час останньої повітряної тривоги.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 578-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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