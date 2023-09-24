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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Оголошено про ракетну небезпеку: на Одещині прогриміли вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

Удень 24 вересня в Одеській області прогриміли вибухи.

Карта повітряних тривог 24 вересня 2023

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали жителів регіону про ракетну небезпеку.

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До слова, сирени в області протягом години спрацьовували двічі – о 13:08 та о 13:52.

Вибухи прогриміли під час останньої повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 578-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Одеська область, Російська агресія, РФ
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