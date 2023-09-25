РФ знову атакувала Херсон авіабомбами, під обстріл потрапила і Антонівка
У неділю, 24 вересня, близько 21:00 російські війська завдали два удари керованими авіабомбами (КАБ) по Херсону, ще два – по Антонівці.
Про це у Telegram повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється.
Зазначимо, що це вже третя атака Херсону за добу. Близько 16:20 авіація ворога скинула на місто дві керовані авіабомби.
Одна з бомб поцілила по підприємству, внаслідок чого поранення дістала 49-річна жінка-охоронець, яка перебувала на його території.
Близько 13:00 Корабельний район Херсону обстріляла російська артилерія. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, відомо про щонайменше чотирьох постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 578-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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