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Валентина Чорна, редакторка стрічки

РФ знову атакувала Херсон авіабомбами, під обстріл потрапила і Антонівка

вибух дим
Фото: Getty Images

У неділю, 24 вересня, близько 21:00 російські війська завдали два удари керованими авіабомбами (КАБ) по Херсону, ще два – по Антонівці.

Про це у Telegram повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється.

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Зазначимо, що це вже третя атака Херсону за добу. Близько 16:20 авіація ворога скинула на місто дві керовані авіабомби.

Одна з бомб поцілила по підприємству, внаслідок чого поранення дістала 49-річна жінка-охоронець, яка перебувала на його території.

Близько 13:00 Корабельний район Херсону обстріляла російська артилерія. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, відомо про щонайменше чотирьох постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 578-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Російська агресія, Херсон, Херсонська область
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