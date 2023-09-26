У Миколаєві пролунали вибухи: мер міста повідомив про “приліт”

Увечері 25 вересня у місті Миколаїв пролунали вибухи. В Миколаївській області оголошено повітряну тривогу.

Про вибухи повідомляють моніторингові канали та Суспільне. В регіоні оголошено повітряну тривогу

Факт обстрілу підтвердив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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– Миколаїв! Повітряна тривога! Приліт нам зрозуміло куди. Прошу нікого нічого не викладати в інтернет, – наголосив він.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Миколаївської області.

Крім того, зафіксовано запуск кількох груп ворожих ударних дронів Shahed з Чауди у тимчасово окупованому Криму Орієнтовний час входження в повітряний простір материкової України – близько 22:00.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 579-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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