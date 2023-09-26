Херсон обстрілюють з тимчасово окупованого лівого берега

Російські військові продовжують гатити по Херсону із тимчасово окупованого лівого берега.

Про це повідомляють ЗМІ та місцеві жителі.

Близько опівночі в місті також лунали вибухи. Повідомляли про прильоти. Тепер на світанку знову чути обстріл.

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Попередньо, у місті видніється чорний дим. Чекаємо на офіційну інформацію від влади.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 580-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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