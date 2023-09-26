Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У центрі Івано-Франківська сталася масова бійка: поліція затримала деяких учасників
Вибрався з Азовсталі та пройшов 200 км пішки: військовий розповів, як врятувався від полону
Удар по морвокзалу, готелю та зерносховищу Одеси: під завалами знайшли тіла двох людей
Мілевського ушпиталили до лікарні, він у важкому стані – що відомо
Елла Лібанова назвала чисельність населення України у 2023 році і яким воно буде в 2033-му
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Потребує перевірки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Херсон обстрілюють з тимчасово окупованого лівого берега

Херсон
Фото: УНІАН

Російські військові продовжують гатити по Херсону із тимчасово окупованого лівого берега.

Про це повідомляють ЗМІ та місцеві жителі.

Близько опівночі в місті також лунали вибухи. Повідомляли про прильоти. Тепер на світанку знову чути обстріл.

Зараз дивляться

Попередньо, у місті видніється чорний дим. Чекаємо на офіційну інформацію від влади.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 580-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Херсон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ атакувала Ізмаїльський район дронами: є влучання у порту, двоє поранених
Одеська область
РФ без успіху атакує в районі Бахмута, Авдіївки та в Запорізькій області – ISW
бахмут
Тривога у центрі та на півдні: чути вибухи у Кривому Розі
вибух дим
Карта бойових дій на 26.09.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
У напрямку Черкас летять Шахеди: працює ППО
Дрони Shahed

Завантаження

Ігри
Відео
Політика
Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості

Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом  і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.

Олена Фроляк
Масована АТАКА НА ОКУПОВАНИЙ Крим | Зеленський ПРИГРОЗИВ росіянам | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Херсон обстрілюють з тимчасово окупованого лівого берега
ЗРАДНИКІВ знайдено й ПОКАРАНО | Параспортсмени ВИБОРЮЮТЬ ЗОЛОТО | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Херсон обстрілюють з тимчасово окупованого лівого берега
ІНТЕРВ’Ю окупантів | РФ ХОЧЕ ПОМСТИ за ордер на АРЕШТ ПУТІНА | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Херсон обстрілюють з тимчасово окупованого лівого берега
ПРИЛІТ в Миколаєві | Харківщина ПІД УДАРОМ | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
Херсон обстрілюють з тимчасово окупованого лівого берега
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь