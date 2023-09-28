Гучно ввімкнув російську музику: на Хмельниччині молодик побив 64-річного чоловіка через зауваження

У Дунаївцях Хмельницької області слідчі оголосили підозру місцевому жителю, який побив 64-річного чоловіка через зауваження щодо російської музики. Потерпілий наразі у лікарні.

Про це інформує поліція Хмельницької області.

– Ця подія сталась днями у центрі міста Дунаївці. 26-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного спʼяніння, гучно ввімкнув музику в автомобілі свого товариша. За словами очевидців, це були пісні російських виконавців. Через це потерпілий, який у той час проходив повз, зробив молодику зауваження та наполіг, щоб той вимкнув музику. У відповідь підозрюваний агресивно відреагував та побив незнайомця, – йдеться у повідомленні.

Слідчі Камʼянець-Подільського районного управління поліції оголосили зловмиснику підозру за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України та винесли клопотання про призначення йому судом запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Зараз дивляться

За скоєне зловмиснику може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.