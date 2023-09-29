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Побила молотком і наказала мовчати: на Львівщині жінка жорстоко познущалася над 10-річною подругою доньки

Побила молотком і наказала мовчати: на Львівщині жінка жорстоко познущалася над 10-річною подругою доньки

У Соснівці Львівській області жінка викрала 10-річну подругу своєї доньки та жорстоко її побила. Крім того, вона залишила її зв’язаною на всю ніч.

Про це інформує прокуратура Львівської області.

Зазначається, що інцидент трапився, коли 32-річна жінка пізно ввечері напідпитку поверталася додому. Дорогою вона зустріла 10-річну подругу своєї доньки. Між дітьми напередодні стався конфлікт, а тому мати за образу доньки вирішила помститися дитині.

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Жителька Соснівки силоміць затягнула дитину до квартири своєї матері, де ніхто не мешкав через ремонт, і почала жорстоко бити її.

– Вона завдала останній численних ударів по тілу руками, а також підручними засобами, зокрема дерев’яною табуреткою і металевим молотком. Після цього жінка зв’язала дівчинці руки і заклеїла рот клейкою стрічкою, щоб вона не змогла втекти чи покликати на допомогу, і закрила її у квартирі на ніч, – повідомляє прокуратура.

Наступного дня жінка повернулася, вмила потерпілу та відпустила, наказавши їй нікому не розповідати про побої.

Проте дівчинка у всьому зізналась, у неї діагностували тяжкі тілесні ушкодження. Суд визнав 32-річну жительку Львівщини винною в умисному завдаванні тяжких тілесних ушкоджень і незаконному позбавленні волі (ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 146 КК України). Її засудили до 7 років в’язниці.

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Фото: прокуратура Львівської області

Львівська область, Побиття
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