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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Є влучання в області – Кіровоградська ОВА про нічну атаку Шахедів

Дрон-камікадзе, Shahed

Уночі 28 вересня частину ворожих дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 вдалось знищити над Кіровоградською областю.

Однак уникнути влучань не вдалось.

За попередньою інформацією від керівника обласної військової адміністрації Андрія Райковича, минулося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури.

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Наразі на місці події працюють усі служби.

Нагадаємо, що вночі сили протиповітряної оборони знищили 34 із 44 Шахедів, які російські війська випустили із Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ, та з мису Чауда в поки що окупованому Криму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 582-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Андрій Райкович

Фото: ОК Південь

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Бюджет розподілено: на що підуть кошти та скільки виділять

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
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