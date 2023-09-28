Є влучання в області – Кіровоградська ОВА про нічну атаку Шахедів

Уночі 28 вересня частину ворожих дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 вдалось знищити над Кіровоградською областю.

Однак уникнути влучань не вдалось.

За попередньою інформацією від керівника обласної військової адміністрації Андрія Райковича, минулося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури.

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Наразі на місці події працюють усі служби.

Нагадаємо, що вночі сили протиповітряної оборони знищили 34 із 44 Шахедів, які російські війська випустили із Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ, та з мису Чауда в поки що окупованому Криму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 582-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Андрій Райкович

Фото: ОК Південь

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