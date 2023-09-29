Над Сумщиною приземлили ворожий дрон – ОВА

Уночі 29 вересня сили протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник над Сумською областю.

Про це зранку повідомили в обласній військовій адміністрації.

Про атаку ударних БпЛА Повітряні сили ЗСУ попередили о 02:45. Минула загроза за дві години.

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Крім дронової атаки, уночі та вранці росіяни вдавались до артилерійських та мінометних обстрілів Сумщини. Прикордоння області за цей час п’ять разів було під ворожим вогнем.

Загалом в ОВА нарахували 42 вибухи. Зокрема, 10 вибухів від артилерії та 30 від мінометів прогриміло в Білопільській громаді. По одному мінометному удару витримали Свеська та Середино-Будська громади.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 583-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Сумська ОВА

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