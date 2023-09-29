Над Сумщиною приземлили ворожий дрон – ОВА
Уночі 29 вересня сили протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник над Сумською областю.
Про це зранку повідомили в обласній військовій адміністрації.
Про атаку ударних БпЛА Повітряні сили ЗСУ попередили о 02:45. Минула загроза за дві години.
Крім дронової атаки, уночі та вранці росіяни вдавались до артилерійських та мінометних обстрілів Сумщини. Прикордоння області за цей час п’ять разів було під ворожим вогнем.
Загалом в ОВА нарахували 42 вибухи. Зокрема, 10 вибухів від артилерії та 30 від мінометів прогриміло в Білопільській громаді. По одному мінометному удару витримали Свеська та Середино-Будська громади.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 583-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Сумська ОВА
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На Харківщині налагодили виробництво безпілотників, здатних обходити російські РЕБ. Дрони-розвідники, коригувальники й дрони-камікадзе працюють у зв’язці. На ворожі позиції залітають роями й знищують техніку окупантів вартістю мільйони доларів.Тетяна Доцяк