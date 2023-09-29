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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Намагалася з’їсти хабар: ДБР затримало посадовців медкомісії, які вимагали гроші у військового

Намагалася з’їсти хабар: ДБР затримало посадовців медкомісії, які вимагали гроші у військового
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань разом з СБУ на гарячому затримали лікарів Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Під час затримання одна з посадовиць намагалася з’їсти хабар. 

Як з’ясували слідчі, лікарі вищевказаних медзакладів вимагали хабар у військовослужбовця за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що давало б змогу завершити службу. 

Голова Самбірської МСЕК, керівники лікарсько-консультативної комісії Турківської міської лікарні обіцяли оформити відповідні документи за $3,2 тис. 

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– Гроші зловмисники отримували трьома траншами. Під час передання останньої суми правоохоронці затримали у місті Турка на гарячому заступницю голови лікарсько-консультативної комісії, – повідомили у ДБР. 

Як повідомили правоохоронці, під час затримання посадовиця намагалася позбутися грошей – з’їсти $100.  Однак їй завадили, а кошти вилучили. 

Намагалася з’їсти хабар: ДБР затримало посадовців медкомісії, які вимагали гроші у військового
Намагалася з’їсти хабар: ДБР затримало посадовців медкомісії, які вимагали гроші у військового
Намагалася з’їсти хабар: ДБР затримало посадовців медкомісії, які вимагали гроші у військового
Намагалася з’їсти хабар: ДБР затримало посадовців медкомісії, які вимагали гроші у військового
Намагалася з’їсти хабар: ДБР затримало посадовців медкомісії, які вимагали гроші у військового
Намагалася з’їсти хабар: ДБР затримало посадовців медкомісії, які вимагали гроші у військового
Намагалася з’їсти хабар: ДБР затримало посадовців медкомісії, які вимагали гроші у військового
Намагалася з’їсти хабар: ДБР затримало посадовців медкомісії, які вимагали гроші у військового
Намагалася з’їсти хабар: ДБР затримало посадовців медкомісії, які вимагали гроші у військового
Намагалася з’їсти хабар: ДБР затримало посадовців медкомісії, які вимагали гроші у військового
Намагалася з’їсти хабар: ДБР затримало посадовців медкомісії, які вимагали гроші у військового
Намагалася з’їсти хабар: ДБР затримало посадовців медкомісії, які вимагали гроші у військового
Намагалася з’їсти хабар: ДБР затримало посадовців медкомісії, які вимагали гроші у військового
Намагалася з’їсти хабар: ДБР затримало посадовців медкомісії, які вимагали гроші у військового
Намагалася з’їсти хабар: ДБР затримало посадовців медкомісії, які вимагали гроші у військового
Намагалася з’їсти хабар: ДБР затримало посадовців медкомісії, які вимагали гроші у військового

Затримані також інші учасники злочинної групи. 

Під час обшуків за місцем роботи та у помешканнях фігурантів вилучені документи та гроші – майже $30 тис., понад 10,6 тис., 37 тис. грн та 520 злотих.

Трьом посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

ДБР готує клопотання про обрання запобіжних заходів та усунення їх від виконання обов’язків.

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Джерело: ДБР
ДБР, ЗСУ, Львівська область, Медики
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