Намагалася з’їсти хабар: ДБР затримало посадовців медкомісії, які вимагали гроші у військового

Працівники Державного бюро розслідувань разом з СБУ на гарячому затримали лікарів Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Під час затримання одна з посадовиць намагалася з’їсти хабар.

Як з’ясували слідчі, лікарі вищевказаних медзакладів вимагали хабар у військовослужбовця за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що давало б змогу завершити службу.

Голова Самбірської МСЕК, керівники лікарсько-консультативної комісії Турківської міської лікарні обіцяли оформити відповідні документи за $3,2 тис.

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– Гроші зловмисники отримували трьома траншами. Під час передання останньої суми правоохоронці затримали у місті Турка на гарячому заступницю голови лікарсько-консультативної комісії, – повідомили у ДБР.

Як повідомили правоохоронці, під час затримання посадовиця намагалася позбутися грошей – з’їсти $100. Однак їй завадили, а кошти вилучили.

Затримані також інші учасники злочинної групи.

Під час обшуків за місцем роботи та у помешканнях фігурантів вилучені документи та гроші – майже $30 тис., понад €10,6 тис., 37 тис. грн та 520 злотих.

Трьом посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

ДБР готує клопотання про обрання запобіжних заходів та усунення їх від виконання обов’язків.

Джерело : ДБР

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