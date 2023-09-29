Помирала три дні: на Закарпатті чоловік до смерті забив матір, а на його захист стали сусіди та родичі

У Закарпатській області син до смерті побив матір. На захист чоловіка стали родичі та сусіди, звинувачуючи покійну в асоціальній поведінці та алкоголізмі.

Про це йдеться у вироку Іршавського районного суду Закарпатської області.

Так, син жорстоко побив матір 5 травня 2023 року, а 8 травня вона померла. Причиною смерті жінки експертиза визнала множинні травми, крововиливи, вивихи хребців, переломи ребер, кісток рук та ніг, а також набряк головного мозку.

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Відомо, що 5 травня чоловік повернувся додому з роботи теж напідпитку, де застав свою матір нетверезою. Він зробив їй зауваження, на що жінка почала лаятись.

Тоді чоловік викликав поліцію, проте правоохоронці нібито відмовились щось робити та виписали йому штраф через хибний виклик. Він заявив, що після цього мати почала його ображати нецензурними словами і чоловік її побив. Після цього він поклав жінку до ліжка та в наступні дні доглядав за нею.

На суді підозрюваний провину визнав. Він повідомив, що його мати останні вісім років зловживала алкоголем та приводила додому різних асоціальних осіб, які обкрадали будинок родини.

Через таку поведінку відбувалися постійні сварки, але жінка нібито ніяк не хотіла відмовлятися від спиртного. За рік перед смертю вона перестала ходити, а тому пересувалася на руках, тягнучи своє тіло.

Іршавський районний суд Закарпатської області визнав чоловіка винним за ч.2 ст. 121 КК України. Його засудили до 7 років та 6 місяців позбавлення волі.

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