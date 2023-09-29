РФ обстріляла центр Херсону, коли там прибирали комунальники

Уранці 29 вересня російські війська завдали удару по середмістю Херсону.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Поранення дістали двоє працівників комунального підприємства Парки Херсону, які в момент обстрілу прибирали територію.

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У 24-річного чоловіка – важкі травми кінцівок. У його 68-річного колеги – поранення ока та контузія.

Наразі постраждалим надають допомогу в лікарні.

Відомо, що під час атаки пошкоджень зазнав сміттєвоз, а в будинках довкола вибило вікна.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 583-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Роман Мрочко, Олександр Прокудін

Фото: Роман Мрочко

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