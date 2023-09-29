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Олена Черкасець, редакторка стрічки новин

Розкрито схованку: на Київщині виявили російський ЗРК ТОР та ракети до нього

Розкрито схованку: на Київщині виявили російський ЗРК ТОР та ракети до нього

У Київській області правоохоронці викрили двох чоловіків, які ховали в Бориспільському районі російський зенітно-ракетний комплекс ТОР і супутні ракети.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області у Facebook.

38-річний та 45-річний чоловіки є жителями Бориспільського району. За попередніми даними, ця зброя залишилася після бойових дій на території Чернігівської області.

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Поліція вилучила комплекс ЗРК ТОР у Броварському районі та встановила місцезнаходження боєприпасів до нього. Їх зберігав другий правопорушник в іншому регіоні Київської області в орендованому гаражному боксі.

— Згодом у ході обшуків вилучено дві секції з вісьмома зенітними ракетами, які призначені для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони,  – сказано в повідомленні.

Боєприпаси передано Збройним силам України за рішенням суду.

За незаконне утримання, придбання та передавання бойових припасів фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі. Обговорюється питання про запобіжні заходи. За оцінками, вартість ракет становить близько 30 млн грн.

Характеристики ЗРК ТОР

Тактичний зенітний ракетний комплекс малої дальності, призначений для ураження літаків, вертольотів, крилатих ракет та інших повітряних цілей. Ракети мають дальність стрілянини до 15 км.

На бойовій машині розміщуються пускова установка з чотирма ракетами, станція виявлення та цілевказівки, апаратура управління ракетами. Висота ураження становить до 12 км, швидкість ураження – до 1 тис. км/год.

Комплекс прийнятий на озброєння у РФ в 1991 році.

Нагадаємо, правоохоронці затримали настоятеля одного з храмів УПЦ МП на Херсонщині, який підпільно продавав зброю та боєприпаси, що залишилися після втечі російських окупантів.

Джерело: поліція Київської області

Фото: поліція Київської області

Зброя, Київська область, Кримінал, Поліція
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