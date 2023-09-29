У Миколаєві вночі було чути щонайменше три вибухи
Уночі 29 вересня в Миколаєві місцеві жителі нарахували щонайменше три вибухи.
Перший гучний звук люди почули до сигналу про повітряну небезпеку, орієнтовно о 04:13.
Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку за дві хвилини – о 04:15.
Другий вибух пролунав майже одночасно з сиренами.
Третій гучний звук прогримів за десять хвилин до відбою.
Telegram-спільноти повідомляють про приліт двох ракет типу Іскандер-К.
Обласна та місцева влада таку інформацію поки що не підтверджували.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 583-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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На Харківщині налагодили виробництво безпілотників, здатних обходити російські РЕБ. Дрони-розвідники, коригувальники й дрони-камікадзе працюють у зв’язці. На ворожі позиції залітають роями й знищують техніку окупантів вартістю мільйони доларів.Тетяна Доцяк