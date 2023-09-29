У Миколаєві вночі було чути щонайменше три вибухи

Уночі 29 вересня в Миколаєві місцеві жителі нарахували щонайменше три вибухи.

Перший гучний звук люди почули до сигналу про повітряну небезпеку, орієнтовно о 04:13.

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку за дві хвилини – о 04:15.

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Другий вибух пролунав майже одночасно з сиренами.

Третій гучний звук прогримів за десять хвилин до відбою.

Telegram-спільноти повідомляють про приліт двох ракет типу Іскандер-К.

Обласна та місцева влада таку інформацію поки що не підтверджували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 583-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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