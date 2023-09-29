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Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Удар по Миколаєву, пожежі в Ірані та Росії: головні події ночі 29 вересня

Вибух
Фото: Факти ICTV

Уранці 29 вересня Миколаїв зазнав ракетного удару.

У Дніпропетровській області під ворожим вогнем перебували відразу два райони – Синельниківський та Нікопольський.

У Міноборони Росії запевняють, що протягом ночі знищили 11 дронів: один – буцімто над територією Калузької області, а 10 – над Курською.

Зараз дивляться

Однак в останньому регіоні, у слободі Білій, наразі палає один із трансформаторів підстанції.

До слова, не минуло й тижня, як на заводі, що належить Міністерству оборони Ірану, знову спалахнула пожежа.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Удар по Миколаєву

Близько 04:13 29 вересня російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву.

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури на околицях обласного центру.

Займання сухої трави, що сталось після обстрілу, ліквідували о 06:45.

Обстріл Дніпропетровської області

У Великомихайлівській громаді Синельниківського району через обстріл горіла оселя. Полум’я вогнеборці вже вгамували.

Зруйновані приватний будинок та господарська споруда.

У Нікопольському районі під ударом ворожої артилерії перебували Покровська, Мирівська громади та сам Нікополь.

Наслідки атак обласна влада ще з’ясовує.

Однак вже відомо, що всюди минулося без загиблих та постраждалих.

Збиття БпЛА над Сумщиною

Уночі 29 вересня сили протиповітряної оборони знищили над Сумською областю ворожий безпілотник.

Пожежа на підстанції в Курській області

Уночі 29 вересня російська ППО буцімто знищила один дрон над територією Калузької області та 10 – над Курською.

Однак губернатор останньої, Роман Старовойт, заявив, що в слободі Білій безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію, через що спалахнув один із трансформаторів.

Знеструмленими залишились п’ять населених пунктів та лікарня.

Пожежа на заводі Міноборони Ірану

У Тегерані на заводі з виробництва автомобільних акумуляторів, що належить Міністерству оборони Ірану, вдруге за тиждень спалахнула пожежа.

Вогнем охопило те місце, де зберігаються пластикові відходи.

Тим часом очільник дослідницької групи Wind of Change Ігор Сушко стверджує, що на охопленому пожежею підприємстві виготовлялись безпілотники Shahed, якими Росія регулярно атакує українські міста.

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