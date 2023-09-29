Марта Бондаренко, редакторка стрічки
В частині окупованого Бердянська після вибуху пропало світло
В окупованому Бердянську Запорізької області пролунав гучний вибух.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, жителі міста чули вибух, після якого у деяких районах почалися перебої з електропостачанням.
Зараз дивляться
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження
Відео
Все починалось зі звичайного картону! На Харківщині розробили БпЛА, який здатен обходити російські РЕБ
На Харківщині налагодили виробництво безпілотників, здатних обходити російські РЕБ. Дрони-розвідники, коригувальники й дрони-камікадзе працюють у зв’язці. На ворожі позиції залітають роями й знищують техніку окупантів вартістю мільйони доларів.Тетяна Доцяк