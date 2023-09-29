В частині окупованого Бердянська після вибуху пропало світло

В окупованому Бердянську Запорізької області пролунав гучний вибух.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, жителі міста чули вибух, після якого у деяких районах почалися перебої з електропостачанням.

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