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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Зливала дані про контрнаступ під Бахмутом: СБУ затримала агентку Кремля

Зливала дані про контрнаступ під Бахмутом: СБУ затримала агентку Кремля
Фото: СБУ

На Донеччині Служба безпеки затримала на гарячому ще одну агентку ФСБ, яка коригувала повітряні атаки РФ по позиціях Сил оборони. 

Як зазначають у відомстві, серед основних цілей ворога були підрозділи ЗСУ, які залучені до проведення контрнаступальних операцій у районі Бахмута.

Зловмисниця встигла передати агресору вісім локацій українських військ, які рухались у напрямку передової.

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Втім, співробітники СБУ викрили зловмисницю ще на початковому етапі її злочинної діяльності й завдяки цьому своєчасно поінформували командування ЗСУ про потенційні загрози. 

– Після цього було проведено комплексні заходи щодо убезпечення українських захисників на зазначеному напрямку, а саму російську агентку затримано на спробі передання нових розвідданих агресору, – розповіли СБУ. 

За даними слідства, ворожою поплічницею виявилась мешканка Торецька, яку російська спецслужба дистанційно завербувала на початку цього року. 

Для залучення фігурантки до негласної співпраці загарбники задіяли ще одну зрадницю з тимчасово окупованої частини регіону. Нею виявилась подруга російської агентки – представниця окупаційного “управління ФСБ по ДНР”. 

За її вказівками, жінка самостійно обходила територію міста та його околиці й приховано фіксувала військові об’єкти ЗСУ. Про отриману інформацію писала зв’язковій у месенджер, а після відправки повідомлень – одразу видаляла їх з телефона. 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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Джерело: СБУ
агенти Кремля, Бахмут, Донецька область, контрнаступ, Російська агресія, СБУ
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