Працює ППО: на Дніпропетровщині пролунила вибухи
Пізно ввечері 30 вересня у Дніпропетровській області пролунали вибухи. Там працює ППО по ворожому БпЛА.
– Дніпропетровська область – працює ППО по ворожому БпЛА! – повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Інформація щодо руйнувань та постраждалих не надходила. Слідкуємо ща ситуацією.
Також сьогодні гучно і в Одесі.
Нагадаємо, що вранці 27 вересня українські військові знищили ворожий безпілотник над Дніпропетровською областю.
Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 584-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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