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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Працює ППО: на Дніпропетровщині пролунила вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

Пізно ввечері 30 вересня у Дніпропетровській області пролунали вибухи. Там  працює ППО по ворожому БпЛА.

– Дніпропетровська область – працює ППО по ворожому БпЛА! – повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих не надходила. Слідкуємо ща ситуацією.

Також сьогодні гучно і в Одесі.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що вранці 27 вересня українські військові знищили ворожий безпілотник над Дніпропетровською областю.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 584-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

атака дронами, Війна в Україні, Вибух, Дніпропетровська область
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Маскується під зграю пташок: як бригада Рубіж знищує дрони-камікадзе Скальпель

Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.

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