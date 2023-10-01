Працює ППО: на Дніпропетровщині пролунила вибухи

Пізно ввечері 30 вересня у Дніпропетровській області пролунали вибухи. Там працює ППО по ворожому БпЛА.

– Дніпропетровська область – працює ППО по ворожому БпЛА! – повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих не надходила. Слідкуємо ща ситуацією.

Також сьогодні гучно і в Одесі.

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Нагадаємо, що вранці 27 вересня українські військові знищили ворожий безпілотник над Дніпропетровською областю.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 584-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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