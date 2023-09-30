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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Херсоні зранку чути вибухи: що відомо

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Фото: Getty Images

Сьогодні зранку у Херсоні лунають вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Наразі інформація потребує уточнення.

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Вибух, Новини Херсону, Херсон
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