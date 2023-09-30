Потребує перевіркиМарта Бондаренко, редакторка стрічки
У Херсоні зранку чути вибухи: що відомо
Сьогодні зранку у Херсоні лунають вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.
Наразі інформація потребує уточнення.
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