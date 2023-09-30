У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали щонайменше два вибухи

Сьогодні у Запоріжжі та області під час повітряної тривоги чули кілька вибухів.

Про це повідомляють місцеві жителі та ЗМІ.

Юрій Малашко, голова Запорізької ОВА, попереджав про загрозу використання ворогом балістичного озброєння.

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Також повідомляють, що вибухів уже три. Загроза ракетних ударів залишається.

Подивіться на інтерактивну карту повітряних тривог на Фактах ICTV, щоб дізнатися, чи варто у вашому регіоні перейти до укриття.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 584-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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