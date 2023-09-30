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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали щонайменше два вибухи

Запоріжжя
Фото: Pixabay

Сьогодні у Запоріжжі та області під час повітряної тривоги чули кілька вибухів.

Про це повідомляють місцеві жителі та ЗМІ.

Юрій Малашко, голова Запорізької ОВА, попереджав про загрозу використання ворогом балістичного озброєння.

Зараз дивляться

Також повідомляють, що вибухів уже три. Загроза ракетних ударів залишається.

Подивіться на інтерактивну карту повітряних тривог на Фактах ICTV, щоб дізнатися, чи варто у вашому регіоні перейти до укриття.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 584-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

 

 

Вибух, Запоріжжя, Ракетні удари Росії
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