В Одеській області чути вибухи: що відомо

Зранку в Одеській області під час повітряної тривоги було чути вибух.

Про це повідомляють у Telegram-каналах.

Попередньо, вибухи чули у місті Южне.

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У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку для області.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV. Повномасштабна війна в Україні триває вже 584-й день. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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