В Одеській області чути вибухи: що відомо
Зранку в Одеській області під час повітряної тривоги було чути вибух.
Про це повідомляють у Telegram-каналах.
Попередньо, вибухи чули у місті Южне.
У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку для області.
Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV. Повномасштабна війна в Україні триває вже 584-й день. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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