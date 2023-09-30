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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В Одеській області чути вибухи: що відомо

вибух дим

Зранку в Одеській області під час повітряної тривоги було чути вибух.

Про це повідомляють у Telegram-каналах.

Попередньо, вибухи чули у місті Южне.

Зараз дивляться

У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку для області.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV. Повномасштабна війна в Україні триває вже 584-й день. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Вибух, Одеська область, Ракетні удари Росії
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