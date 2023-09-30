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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці

Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці

У Києві впав Дегтярівський міст на Шулявці, який мали реконструювати до 30 листопада.

У соцмережах публікують наслідки обвалу. Очевидці кажуть, що обвалилися всі змонтовані прольоти.

Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці
Фото: соцмережі
Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці
Фото: соцмережі
Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці
Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці

Останнє фото – міст за кілька годин до падіння.

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Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці

Фото: соцмережі

У КМДА підтвердили падіння мосту, зазначивши, що на вул. Олександра Довженка під час робіт із реконструкції Дегтярівського шляхопроводу сталася надзвичайна ситуація – під час монтажу стався обвал балок. Причини з’ясовують, фахівці вже на місці.

– Також на місці події вже працюють аварійно-рятувальні служби. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. Більше інформації згодом, – йдеться у повідомленні.

Крім того, у мережі з’явилвся момент падіння Дегтярівського мосту.

До речі, раніше повідомлялось, що у четвер, 6 липня, було відкрито рух на лівобережній розвʼязці Дарницького мосту у Києві. Понад 15 років міст був у недобудованому стані.

Київ, Міст
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