Б’ють балістикою: у Запоріжжі пролунали звуки вибухів
У Запоріжжі пролунали вибухи під час атак росіян.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного та місцеві Telegram-канали.
Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.
Згодом в місті пролунали повторні вибухи.
У каналах, що моніторять інформацію про активність ворога в українському небі, пишуть, що, імовірно, Росією були випущені в бік Запоріжжя ракети С-300.
Разом з тим, очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко написав у своєму Telegram-каналі “Балістика! Запоріжжя – в укриття!”, але не коментував інформацію про вибухи.
Примітно, що перед цим росіяни здійснили ракетну атаку на Харків.
Подивіться на інтерактивну карту повітряних тривог на Фактах ICTV, щоб дізнатися, чи варто у вашому регіоні перейти йти до укриття.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 585-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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