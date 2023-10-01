Б’ють балістикою: у Запоріжжі пролунали звуки вибухів

У Запоріжжі пролунали вибухи під час атак росіян.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного та місцеві Telegram-канали.

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.

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Згодом в місті пролунали повторні вибухи.

У каналах, що моніторять інформацію про активність ворога в українському небі, пишуть, що, імовірно, Росією були випущені в бік Запоріжжя ракети С-300.

Разом з тим, очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко написав у своєму Telegram-каналі “Балістика! Запоріжжя – в укриття!”, але не коментував інформацію про вибухи.

Примітно, що перед цим росіяни здійснили ракетну атаку на Харків.

Подивіться на інтерактивну карту повітряних тривог на Фактах ICTV, щоб дізнатися, чи варто у вашому регіоні перейти йти до укриття.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 585-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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