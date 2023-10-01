Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані

Уночі 1 жовтня російські війська масовано атакували Черкаську область ударними безпілотниками.

На жаль, зазначає очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець, є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані.

Через обстріл спалахнули пожежі в складських приміщеннях, зокрема, там, де зберігалось зерно.

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За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Її госпіталізували до лікарні.

– Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби. Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів, – повідомляє Ігор Табурець.

Джерело: Ігор Табурець

Фото: Ігор Табурець

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