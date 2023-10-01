Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
Уночі 1 жовтня російські війська масовано атакували Черкаську область ударними безпілотниками.
На жаль, зазначає очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець, є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані.
Через обстріл спалахнули пожежі в складських приміщеннях, зокрема, там, де зберігалось зерно.
За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Її госпіталізували до лікарні.
– Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби. Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів, – повідомляє Ігор Табурець.
Джерело: Ігор Табурець
Фото: Ігор Табурець
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