Потребує перевіркиТетяна Забожко, редакторка стрічки
Повітряна тривога не оголошена: у Миколаєві пролунав вибух
У Миколаєві близько дев’ятої ранку 1 жовтня прогримів вибух.
Про це повідомляють місцеві жителі.
До слова, повітряна тривога в цей час в регіоні не оголошена.
Зараз дивляться
Ні міська, ні обласна влада ситуацію поки не коментувала.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження
Відео
Маскується під зграю пташок: як бригада Рубіж знищує дрони-камікадзе Скальпель
Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.Тетяна Наконечна