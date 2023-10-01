Повітряна тривога не оголошена: у Миколаєві пролунав вибух

У Миколаєві близько дев’ятої ранку 1 жовтня прогримів вибух.

Про це повідомляють місцеві жителі.

До слова, повітряна тривога в цей час в регіоні не оголошена.

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Ні міська, ні обласна влада ситуацію поки не коментувала.

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