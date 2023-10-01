Росія вгатила по Кривому Рогу з БпЛА, а по Нікополю – з важкої артилерії

Уночі 1 жовтня російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками та важкою артилерією.

Оновлено 1 жовтня о 07:38. Кривий Ріг росіяни атакували безпілотниками.

Один знищили захисники з ПвК Схід.

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Але, на жаль, сталися і влучання по цивільній інфраструктурі.

Є руйнування. Виникла пожежа – рятувальники вогонь локалізували.

Нікополь агресор обстрілював з важкої артилерії. Вдарив і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району.

Пошкоджені лінія електропередачі та газогін.

Усюди минулося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, що вранці 27 вересня українські військові знищили ворожий безпілотник над Дніпропетровською областю.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 584-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Фото: ОК Південь

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