Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Росія вгатила по Кривому Рогу з БпЛА, а по Нікополю – з важкої артилерії
Уночі 1 жовтня російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками та важкою артилерією.
Оновлено 1 жовтня о 07:38. Кривий Ріг росіяни атакували безпілотниками.
Один знищили захисники з ПвК Схід.
Але, на жаль, сталися і влучання по цивільній інфраструктурі.
Є руйнування. Виникла пожежа – рятувальники вогонь локалізували.
Нікополь агресор обстрілював з важкої артилерії. Вдарив і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району.
Пошкоджені лінія електропередачі та газогін.
Усюди минулося без загиблих і постраждалих.
Нагадаємо, що вранці 27 вересня українські військові знищили ворожий безпілотник над Дніпропетровською областю.
Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 584-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Фото: ОК Південь
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