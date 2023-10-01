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Росія вгатила по Кривому Рогу з БпЛА, а по Нікополю – з важкої артилерії

Дрон-камікадзе, Shahed
Фото: Depositphotos

Уночі 1 жовтня російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками та важкою артилерією.

Оновлено 1 жовтня о 07:38. Кривий Ріг росіяни атакували безпілотниками.

Один знищили захисники з ПвК Схід.

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Але, на жаль, сталися і влучання по цивільній інфраструктурі.

Є руйнування. Виникла пожежа – рятувальники вогонь локалізували.

Нікополь агресор обстрілював з важкої артилерії. Вдарив і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району.

Пошкоджені лінія електропередачі та газогін.

Усюди минулося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, що вранці 27 вересня українські військові знищили ворожий безпілотник над Дніпропетровською областю.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 584-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Фото: ОК Південь

атака дронами, Війна в Україні, Вибух, Дніпропетровська область
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Росія вгатила по Кривому Рогу з БпЛА, а по Нікополю – з важкої артилерії

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Маскується під зграю пташок: як бригада Рубіж знищує дрони-камікадзе Скальпель

Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.

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