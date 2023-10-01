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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

”Привітали” з Днем міста вибухами: армія РФ обстріляла Снігурівку

Вибух
Фото: Факти ICTV

Уночі 1 жовтня в Снігурівці Миколаївської області пролунали два вибухи.

На місце відразу виїхали всі служби.

За попередніми даними від очільника міської військової адміністрації Івана Кухти, минулося без жертв.

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– Це була дуже важка ніч. Ворог “привітав” нас вибухами, але йому нас не зламати! – зауважив Іван Кухта.

Миколаївська область
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