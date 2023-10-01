”Привітали” з Днем міста вибухами: армія РФ обстріляла Снігурівку
Уночі 1 жовтня в Снігурівці Миколаївської області пролунали два вибухи.
На місце відразу виїхали всі служби.
За попередніми даними від очільника міської військової адміністрації Івана Кухти, минулося без жертв.
– Це була дуже важка ніч. Ворог “привітав” нас вибухами, але йому нас не зламати! – зауважив Іван Кухта.
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