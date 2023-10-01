РФ вгатила ракетами по Донеччині: серед чотирьох поранених – дитина
1 жовтня російські війська завдали ракетного удару по селу Кіндратівка та селищу Олексієво-Дружківка Донецької області.
По Кіндратівці окупанти вгатили після опівночі, зруйнувавши 16 приватних будинків.
Серед чотирьох поранених – 17-річна дитина.
Олексієво-Дружківка витримала два ракетних удари.
Там пошкоджено два багатоквартирних будинки та цех.
Інформація щодо постраждалих не надходила, зазначають у Міністерстві внутрішніх справ України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 585-ту добу.
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