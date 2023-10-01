РФ вгатила ракетами по Донеччині: серед чотирьох поранених – дитина

1 жовтня російські війська завдали ракетного удару по селу Кіндратівка та селищу Олексієво-Дружківка Донецької області.

По Кіндратівці окупанти вгатили після опівночі, зруйнувавши 16 приватних будинків.

Серед чотирьох поранених – 17-річна дитина.

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Олексієво-Дружківка витримала два ракетних удари.

Там пошкоджено два багатоквартирних будинки та цех.

Інформація щодо постраждалих не надходила, зазначають у Міністерстві внутрішніх справ України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 585-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : МВС

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