У Харкові пролунало два вибухи: з боку РФ були пуски ракет

У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це спочатку повідомили жителі міста, а згодом і мер Харкова.

За попередньою інформацією, яку повідомляють в моніторингових Telegram-канали, в бік Харківщині були випущені російські ракети С-300.

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Це частково підтверджують і в Повітряних силах ЗСУ, які попередили про ракетну небезпеку для Харківської області.

Мер міста Ігор Терехов також підтвердив інформацію, повідомивши, що місто під ракетним ударом.

– У Харкові пролунали щонайменше два вибухи, – написав він.

Дізнатися, де зараз в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 585-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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