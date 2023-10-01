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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Харкові пролунало два вибухи: з боку РФ були пуски ракет

У Харкові пролунало два вибухи: з боку РФ були пуски ракет
Фото: Факти ICTV

У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це спочатку повідомили жителі міста, а згодом і мер Харкова.

За попередньою інформацією, яку повідомляють в моніторингових Telegram-канали, в бік Харківщині були випущені російські ракети С-300.

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Це частково підтверджують і в Повітряних силах ЗСУ, які попередили про ракетну небезпеку для Харківської області.

Мер міста Ігор Терехов також підтвердив інформацію, повідомивши, що місто під ракетним ударом.

– У Харкові пролунали щонайменше два вибухи, – написав він.

Дізнатися, де зараз в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 585-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Ігор Терехов, Війна в Україні, Харків
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