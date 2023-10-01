У Харкові пролунало два вибухи: з боку РФ були пуски ракет
У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це спочатку повідомили жителі міста, а згодом і мер Харкова.
За попередньою інформацією, яку повідомляють в моніторингових Telegram-канали, в бік Харківщині були випущені російські ракети С-300.
Це частково підтверджують і в Повітряних силах ЗСУ, які попередили про ракетну небезпеку для Харківської області.
Мер міста Ігор Терехов також підтвердив інформацію, повідомивши, що місто під ракетним ударом.
– У Харкові пролунали щонайменше два вибухи, – написав він.
Дізнатися, де зараз в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 585-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Завантаження
Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.Тетяна Наконечна