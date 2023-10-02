Росіяни завдали ударів ракетами С-300 за межами Харкова

Російська армія завдала ракетного удару по Харківській області.

Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА.

За його словами, ворог випустив щонайменше п’ять ракет С-300. На жаль, є влучання.

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За попередньою інформацією, постраждалих немає. Профільні служби працюють на місцях влучань.

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