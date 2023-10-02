Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Вночі в Херсоні лунали вибухи: повідомляють про обстріл з артилерії та РСЗВ
Вночі 2 жовтня російські військові обстрілювали Херсон із артилерії та реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.
Також повідомлялося про загрозу удару керованими авіабомбами для Бериславського району.
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