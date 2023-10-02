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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вночі в Херсоні лунали вибухи: повідомляють про обстріл з артилерії та РСЗВ

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Вночі 2 жовтня російські військові обстрілювали Херсон із артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах.

Також повідомлялося про загрозу удару керованими авіабомбами для Бериславського району.

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Вибух, Херсон
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