У Миколаєві під час тривоги прогримів вибух

О пів на дев’яту ранку 3 жовтня в Миколаєві було чути вибух.

Про це повідомили місцеві жителі.

Перед цим Повітряні сили оголошували в регіоні про ракетну небезпеку.

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Загалом повітряна тривога в області не тривала й пів години.

О 09:52 місцевим жителям дозволили покинути укриття.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 587-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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