У Миколаєві під час тривоги прогримів вибух
О пів на дев’яту ранку 3 жовтня в Миколаєві було чути вибух.
Про це повідомили місцеві жителі.
Перед цим Повітряні сили оголошували в регіоні про ракетну небезпеку.
Загалом повітряна тривога в області не тривала й пів години.
О 09:52 місцевим жителям дозволили покинути укриття.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 587-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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