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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Миколаєві під час тривоги прогримів вибух

Вибух
Фото: Depositphotos

О пів на дев’яту ранку 3 жовтня в Миколаєві було чути вибух.

Про це повідомили місцеві жителі.

Перед цим Повітряні сили оголошували в регіоні про ракетну небезпеку.

Зараз дивляться

Загалом повітряна тривога в області не тривала й пів години.

О 09:52 місцевим жителям дозволили покинути укриття.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 587-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Миколаїв, Повітряні сили України, Російська агресія, РФ
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