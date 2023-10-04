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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Прокурори САП проситимуть про арешт мера Сум з альтернативою у 10 млн грн застави

Олександр Лисенко

Підозрюваному у хабарництві меру Сум Олександру Лисенку загрожує арешт з альтернативою внесення застави у 10 млн грн. Саме такий запобіжний захід проситиме суд обрати Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Напередодні Національне антикорупційне бюро та САП повідомили Лисенку та директору Департаменту інфраструктури міста Олександру Журбі про підозру в одержанні хабаря у сумі 2,13 млн грн.

2 жовтня обох чиновників затримали на гарячому під час одержання так званого останнього траншу – 1,4 млн грн.

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За даними слідства, мер Сум вимагав гроші у бізнесмена за розв’язання питання тарифів на вивезення сміття та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.

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Фото: Олександр Лисенко

Джерело: РБК-Україна
Корупція, НАБУ, САП, Суми, Хабарництво
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Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються.  Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

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