Прокурори САП проситимуть про арешт мера Сум з альтернативою у 10 млн грн застави

Підозрюваному у хабарництві меру Сум Олександру Лисенку загрожує арешт з альтернативою внесення застави у 10 млн грн. Саме такий запобіжний захід проситиме суд обрати Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Напередодні Національне антикорупційне бюро та САП повідомили Лисенку та директору Департаменту інфраструктури міста Олександру Журбі про підозру в одержанні хабаря у сумі 2,13 млн грн.

2 жовтня обох чиновників затримали на гарячому під час одержання так званого останнього траншу – 1,4 млн грн.

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За даними слідства, мер Сум вимагав гроші у бізнесмена за розв’язання питання тарифів на вивезення сміття та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.

Фото: Олександр Лисенко

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