Атака дронів: у Кіровоградській області БпЛА влучили в об’єкт інфраструктури
Орієнтовно о 01:17 5 жовтня в Кропивницькому прогриміли вибухи.
Оновлено о 08:16. У Кіровоградській області зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури, зазначають у Силах оборони Півдня України.
Пожежу після удару рятувальники оперативно локалізували.
Інформація про постраждалих не надходила.
Зауважимо, що вибухи в Кропивницькому люди почули, коли в регіоні вже понад годину була оголошена повітряна тривога через запуск росіянами ударних безпілотників Shahed-136/131 із мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
До регіону перша група дронів рушила о пів на першу ночі.
За годину до області вилетіла ще одна група БпЛА.
Повітряні сили ЗСУ кілька разів закликали жителів обласного центру не залишати укриття.
Минула небезпека з повітря о 03:00 ночі.
Уранці стало відомо, що сили протиповітряної оборони знищили 24 із 29 запущених росіянами Шахедів.
10 приземлили над Миколаївською областю, дев’ять – над Кіровоградщиною, п’ять – над Одещиною.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 589-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Сили оборони Півдня України, Повітряні сили ЗСУ
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Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються. Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.Оксана Михайлова