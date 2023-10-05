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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Атака дронів: у Кіровоградській області БпЛА влучили в об’єкт інфраструктури

Дрони Шахед
Фото: Getty Images

Орієнтовно о 01:17 5 жовтня в Кропивницькому прогриміли вибухи.

Оновлено о 08:16. У Кіровоградській області зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури, зазначають у Силах оборони Півдня України.

Пожежу після удару рятувальники оперативно локалізували.

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Інформація про постраждалих не надходила.

Зауважимо, що вибухи в Кропивницькому люди почули, коли в регіоні вже понад годину була оголошена повітряна тривога через запуск росіянами ударних безпілотників Shahed-136/131 із мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

До регіону перша група дронів рушила о пів на першу ночі.

За годину до області вилетіла ще одна група БпЛА.

Повітряні сили ЗСУ кілька разів закликали жителів обласного центру не залишати укриття.

Минула небезпека з повітря о 03:00 ночі.

Уранці стало відомо, що сили протиповітряної оборони знищили 24 із 29 запущених росіянами Шахедів.

10 приземлили над Миколаївською областю, дев’ять – над Кіровоградщиною, п’ять – над Одещиною.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 589-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Сили оборони Півдня України, Повітряні сили ЗСУ

Війна в Україні, вибух у Кропивницькому, Кіровоградська область, Кропивницький, Російська агресія, РФ
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Оксана Михайлова
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