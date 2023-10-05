Купи каміння на місці, де було майже 60 людей: перші фото та відео з місця удару по селу Гроза

Щонайменше 51 загиблий та шестеро поранених – такі моторошні наслідки російського теракту в селі Гроза Куп’янського району Харківської області. На перших фотографіях та відео видно лише купи каміння на місці зруйнованого магазину-кафе.

За попередніми висновками поліції, 5 жовтня РФ вдарила ракетою Іскандер по селу Гроза Куп’янського району Харківської області.

Зараз дивляться

Глава МВС Ігор Клименко каже, що удар був дуже точний, а тому є підозра, що навідником міг бути хтось із місцевих.

У момент удару в місцевому кафе, яке розташоване поряд із магазином, проходили поминки, тому людей було багато, загалом близько 60.

Відомо вже про 51 загиблого.

Наразі ідентифіковано 29 тіл загиблих, решта направлені до експертних закладів Харкова. Під завалами ще можуть бути люди.

Фото: Харківська ОВА , Нацполіція

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.