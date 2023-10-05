Попереджали про загрозу балістики: у Миргороді вночі прогриміли вибухи

О пів на другу ночі 5 жовтня в Миргороді Полтавської області було чути вибухи.

О 00:26 в Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння в регіоні.

А за кілька хвилин до вибухів знову звернулись до жителів Полтавської області з проханням не залишати укриттів.

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