Попереджали про загрозу балістики: у Миргороді вночі прогриміли вибухи
О пів на другу ночі 5 жовтня в Миргороді Полтавської області було чути вибухи.
О 00:26 в Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння в регіоні.
А за кілька хвилин до вибухів знову звернулись до жителів Полтавської області з проханням не залишати укриттів.
Моніторингові канали припускають, що росіяни могли застосувати крилату ракету Іскандер-К.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 589-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються. Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.Оксана Михайлова