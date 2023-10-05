У Херсоні без оголошеної повітряної тривоги гримлять вибухи
О шостій ранку 5 жовтня в Херсоні чути вибухи.
За словами місцевих жителів, гучно в північній частині міста.
До слова, повітряна тривога в регіоні наразі не оголошена.
Обласний центр перебував під ворожим вогнем і напередодні увечері.
По Херсону ввечері 4 жовтня армія РФ гатила з тимчасово окупованого лівого берега.
Тоді потужні вибухи чули люди, зокрема, у прибережних зонах.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 589-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Завантаження
Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються. Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.Оксана Михайлова