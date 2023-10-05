У Херсоні без оголошеної повітряної тривоги гримлять вибухи

О шостій ранку 5 жовтня в Херсоні чути вибухи.

За словами місцевих жителів, гучно в північній частині міста.

До слова, повітряна тривога в регіоні наразі не оголошена.

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Обласний центр перебував під ворожим вогнем і напередодні увечері.

По Херсону ввечері 4 жовтня армія РФ гатила з тимчасово окупованого лівого берега.

Тоді потужні вибухи чули люди, зокрема, у прибережних зонах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 589-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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