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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Херсоні без оголошеної повітряної тривоги гримлять вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

О шостій ранку 5 жовтня в Херсоні чути вибухи.

За словами місцевих жителів, гучно в північній частині міста.

До слова, повітряна тривога в регіоні наразі не оголошена.

Зараз дивляться

Карта повітряних тривог 5 жовтня 2023

Обласний центр перебував під ворожим вогнем і напередодні увечері.

По Херсону ввечері 4 жовтня армія РФ гатила з тимчасово окупованого лівого берега.

Тоді потужні вибухи чули люди, зокрема, у прибережних зонах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 589-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Новини Херсону, Російська агресія, РФ, Херсон
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У Херсоні без оголошеної повітряної тривоги гримлять вибухи

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Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум

Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються.  Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

Оксана Михайлова
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