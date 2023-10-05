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Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Влучання на Кіровоградщині та проблеми зі світлом у РФ: головні події ночі 5 жовтня

Головне за ніч 5 жовтня

Уночі 5 жовтня російські війська випустили з мису Чауда, що в поки що окупованому Криму, 29 ударних безпілотників типу Shahed-136/131.

24 Шахеди протиповітряна оборона знищила, однак влучань уникнути не вдалось.

Атакували дрони вночі й Росію.

Зараз дивляться

Після цього проблеми зі світлом почались у Курській та Брянській областях.

Детальніше про головні події ночі та ранку читайте в добірці від Фактів ICTV.

Нічна атака дронів

Уночі 5 жовтня російські війська атакували низку областей України випущеними з Криму Шахедами.

Групи дронів літали українськими регіонами впродовж трьох годин.

10 БпЛА приземлили над Миколаївською областю, дев’ять – над Кіровоградщиною, п’ять – над Одещиною.

Однак ті дрони, яких знищити не вдалось, поцілили в об’єкт інфраструктури Кіровоградської області.

Пожежу після удару рятувальники оперативно локалізували.

Ліквідація займання триває.

Загиблих та постраждалих немає.

Удар по Дніпропетровщині

Уранці 5 жовтня російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

У місті пошкоджено 10 будинків. Одна господарська споруда знищена, ще чотири – побиті. Понівечені лінії електропередачі та газогін.

Поранення дістала 64-річна жінка.

Вибухи в Миргороді

Вибухи в Миргороді Полтавської області було чути вибухи о пів на другу ночі 5 жовтня.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Моніторингові канали припускають, що росіяни могли випустити крилату ракету Іскандер-К.

Обстріл Херсону та області

Уночі 5 жовтня під обстрілом перебували Садове та Придніпровське на Херсонщині.

По обласному центру росіяни відкрили вогонь із тимчасово окупованого лівого берега близько шостої.

Зокрема, серію вибухів було чути в прибережних районах Херсону.

О 09:17 начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що обстріли не припиняються.

Удари по Харківщині

Близько 00:15 російські війська завдали ракетного удару, імовірно із ЗРК С-300, по селищу Печеніги.

На території дачного селища пошкоджено два будинки, спалахнули пожежі.

Близько третьої ночі через обстріл села Гороховатка спалахнула пожежа в лісі площею 500 кв. м.

Проблеми зі світлом у Росії

Уранці губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про удари дронів по об’єктах інфраструктури в Суджанському, Коренівському, Глушківському районах.

Наразі там аварійні бригади намагаються відновити електропостачання.

За даними росЗМІ, у Курській області знеструмлені 67 населених пунктів.

На порушення електропостачання поскаржився й губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Проблеми зі світлом, переконує очільник регіону, почались після обстрілу Суземки.

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