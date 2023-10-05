Влучання на Кіровоградщині та проблеми зі світлом у РФ: головні події ночі 5 жовтня
Уночі 5 жовтня російські війська випустили з мису Чауда, що в поки що окупованому Криму, 29 ударних безпілотників типу Shahed-136/131.
24 Шахеди протиповітряна оборона знищила, однак влучань уникнути не вдалось.
Атакували дрони вночі й Росію.
Після цього проблеми зі світлом почались у Курській та Брянській областях.
Детальніше про головні події ночі та ранку читайте в добірці від Фактів ICTV.
Нічна атака дронів
Уночі 5 жовтня російські війська атакували низку областей України випущеними з Криму Шахедами.
Групи дронів літали українськими регіонами впродовж трьох годин.
10 БпЛА приземлили над Миколаївською областю, дев’ять – над Кіровоградщиною, п’ять – над Одещиною.
Однак ті дрони, яких знищити не вдалось, поцілили в об’єкт інфраструктури Кіровоградської області.
Пожежу після удару рятувальники оперативно локалізували.
Ліквідація займання триває.
Загиблих та постраждалих немає.
Удар по Дніпропетровщині
Уранці 5 жовтня російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.
У місті пошкоджено 10 будинків. Одна господарська споруда знищена, ще чотири – побиті. Понівечені лінії електропередачі та газогін.
Поранення дістала 64-річна жінка.
Вибухи в Миргороді
Вибухи в Миргороді Полтавської області було чути вибухи о пів на другу ночі 5 жовтня.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Моніторингові канали припускають, що росіяни могли випустити крилату ракету Іскандер-К.
Обстріл Херсону та області
Уночі 5 жовтня під обстрілом перебували Садове та Придніпровське на Херсонщині.
По обласному центру росіяни відкрили вогонь із тимчасово окупованого лівого берега близько шостої.
Зокрема, серію вибухів було чути в прибережних районах Херсону.
О 09:17 начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що обстріли не припиняються.
Удари по Харківщині
Близько 00:15 російські війська завдали ракетного удару, імовірно із ЗРК С-300, по селищу Печеніги.
На території дачного селища пошкоджено два будинки, спалахнули пожежі.
Близько третьої ночі через обстріл села Гороховатка спалахнула пожежа в лісі площею 500 кв. м.
Проблеми зі світлом у Росії
Уранці губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про удари дронів по об’єктах інфраструктури в Суджанському, Коренівському, Глушківському районах.
Наразі там аварійні бригади намагаються відновити електропостачання.
За даними росЗМІ, у Курській області знеструмлені 67 населених пунктів.
На порушення електропостачання поскаржився й губернатор Брянської області Олександр Богомаз.
Проблеми зі світлом, переконує очільник регіону, почались після обстрілу Суземки.
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Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються. Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.Оксана Михайлова