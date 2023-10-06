Обстріл Харкова та атака дронів: головні події ночі 6 жовтня
З початку доби 6 жовтня російські війська атакували Україну ударними дронами, а вранці почали завдавати ударів по Харкову.
Детальніше про головні події ночі та ранку читайте в добірці від Фактів ICTV.
Вибухи в Черкасах та області
Уночі 6 жовтня в Черкасах та області було чути вибухи.
За словами місцевих жителів, вибухи в області прогриміли орієнтовно о пів на другу ночі, у Черкасах – о другій ночі.
Вибухи в Одесі та Ізмаїльському районі
Вибухи в Одесі прогриміли орієнтовно за четверть до першої ночі.
Вибухи в Ізмаїльському районі люди почули після третьої ночі.
Удари по Харкову
Орієнтовно о 06:46 російські війська почали завдавати ударів по Харкову.
Сирени в регіоні спрацювали за дві хвилини після цього.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 590-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Завантаження
Більшість членів Конгресу США виступає за продовження підтримки України, тож наступний пакет допомоги буде ухвалено попри зміну спікера в Палаті представників. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі й закликав конгресменів не зволікати з рішенням.Оксана Лотоцька