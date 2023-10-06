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Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Обстріл Харкова та атака дронів: головні події ночі 6 жовтня

Обстріл Харкова та атака дронів: головні події ночі 6 жовтня

З початку доби 6 жовтня російські війська атакували Україну ударними дронами, а вранці почали завдавати ударів по Харкову.

Детальніше про головні події ночі та ранку читайте в добірці від Фактів ICTV.

Вибухи в Черкасах та області

Уночі 6 жовтня в Черкасах та області було чути вибухи.

Зараз дивляться

За словами місцевих жителів, вибухи в області прогриміли орієнтовно о пів на другу ночі, у Черкасах – о другій ночі.

Вибухи в Одесі та Ізмаїльському районі

Вибухи в Одесі прогриміли орієнтовно за четверть до першої ночі.

Вибухи в Ізмаїльському районі люди почули після третьої ночі.

Удари по Харкову

Орієнтовно о 06:46 російські війська почали завдавати ударів по Харкову.

Сирени в регіоні спрацювали за дві хвилини після цього.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 590-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Одеса, Одеська область, Харків, Черкаси, Черкаська область
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