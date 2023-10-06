Пожежа та люди під завалами: поліція показала перші хвилини після удару РФ по Харкову

У поліції показали кадри з нагрудних камер патрульних, які першими прибули на місце ракетного удару по Харкову.

Відповідне відео у Facebook оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

– Перші хвилини після сьогоднішньої атаки російських терористів по місту Харків, – написав він під відео.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що уранці 6 жовтня російські війська завдали двох ударів по Харкову. Внаслідок атаки загинули 10-річний хлопчик та його 67-річна бабуся. Батьки та 11-місячний брат вбитого хлопчика – у лікарні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 590-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Олексій Білошицький

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.