Пожежа та люди під завалами: поліція показала перші хвилини після удару РФ по Харкову
У поліції показали кадри з нагрудних камер патрульних, які першими прибули на місце ракетного удару по Харкову.
Відповідне відео у Facebook оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
– Перші хвилини після сьогоднішньої атаки російських терористів по місту Харків, – написав він під відео.
Нагадаємо, що уранці 6 жовтня російські війська завдали двох ударів по Харкову. Внаслідок атаки загинули 10-річний хлопчик та його 67-річна бабуся. Батьки та 11-місячний брат вбитого хлопчика – у лікарні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 590-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Олексій Білошицький
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