Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Моторошна аварія автобуса у Венеції: серед загиблих – четверо українців
Пояснюємо
З 1 жовтня штрафи до 150%: що буде за роботу без РРО та хто може не встановлювати касові апарати
У жорстокому бою загинули багато окупантів – ГУР про висадку десанту в Криму
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Пожежа та люди під завалами: поліція показала перші хвилини після удару РФ по Харкову

харків

У поліції показали кадри з нагрудних камер патрульних, які першими прибули на місце ракетного удару по Харкову.

Відповідне відео у Facebook оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

– Перші хвилини після сьогоднішньої атаки російських терористів по місту Харків, – написав він під відео.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що уранці 6 жовтня російські війська завдали двох ударів по Харкову. Внаслідок атаки загинули 10-річний хлопчик та його 67-річна бабуся. Батьки та 11-місячний брат вбитого хлопчика – у лікарні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 590-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Олексій Білошицький

Війна в Україні, Новини Харкова, Патрульна поліція, Харків
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Що відомо про Crotale: характеристики французького ЗРК, яким збивають крилаті ракети
Кроталь
Рятувальна операція завершена: в результаті обстрілу Грози 51 загиблий та 4 зниклих безвісти
удар по селу Гроза
Дуже неточна балістика: чи становитимуть ракети Fateh-110 і Zolfaghar проблему для української ППО
ракета Zolfaghar
Ракета Буревісник: характеристики зброї, якою РФ лякає світ
Пожежа та люди під завалами: поліція показала перші хвилини після удару РФ по Харкову
Значення радіоелектронної боротьби у війні: який арсенал РЕБ має РФ
Комплекс Красуха-2

Завантаження

Ігри
Відео
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України

Більшість членів Конгресу США виступає за продовження підтримки України, тож наступний пакет допомоги буде ухвалено попри зміну спікера в Палаті представників. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі й закликав конгресменів не зволікати з рішенням.

Оксана Лотоцька
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених
удар по Харкову
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Пожежа та люди під завалами: поліція показала перші хвилини після удару РФ по Харкову
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Пожежа та люди під завалами: поліція показала перші хвилини після удару РФ по Харкову
ДТП у Венеції: є загиблі | ЄС готує переговори про вступ… | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Пожежа та люди під завалами: поліція показала перші хвилини після удару РФ по Харкову
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь