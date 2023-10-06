Вимагав хабар, щоб відмазати від тюрми: у Дніпрі затримали прокурора

У Дніпрі Служба безпеки та Державне бюро розслідувань затримали прокурора, який вимагав хабар, щоб відмазати фігуранта від тюрми.

Посадовець Лівобережної окружної прокуратури вимагав $10 тис. з місцевого жителя, син якого є фігурантом розслідування щодо шахрайства та підроблення документів, печаток і штампів.

За цей хабар прокурор обіцяв змінити кваліфікацію злочину на менш тяжкий.

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– Надалі посадовець взагалі пообіцяв закрити відповідне кримінальне провадження, в якому він був процесуальним керівником, – розповіли в СБУ.

Правоохоронці затримали прокурора на гарячому під час передання йому всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрання міри запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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