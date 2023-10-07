У Херсоні із самого ранку чути вибухи: що відомо

Російські окупанти вночі гатили по Херсону. Зранку вибухи у місті поновилися.

Вночі рашисти з артилерії та мінометів вдарили по Херсону та Садовому. А минулої доби росіяни запустили по Херсонській громаді 47 снарядів.

Влучання зафіксували в Херсоні, Садовому, Антонівці, Придніпровському та Інженерному. Одна людина отримала поранення.

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