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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Херсоні із самого ранку чути вибухи: що відомо

Вибух
Фото: Depositphotos

Російські окупанти вночі гатили по Херсону. Зранку вибухи у місті поновилися.

Вночі рашисти з артилерії та мінометів вдарили по Херсону та Садовому. А минулої доби росіяни запустили по Херсонській громаді 47 снарядів.

Влучання зафіксували в Херсоні, Садовому, Антонівці, Придніпровському та Інженерному. Одна людина отримала поранення.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 591-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Херсон
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