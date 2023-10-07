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Повторний прихід за день: на Миколаївщині знову пролунали вибухи

Іскандер-М
Фото: Getty Images

На Миколаївщині вдень пролунало декілька вибухів.

Оновлено о 18.16.

О 16:18 ЗМІ повідомили про повторні вибухи, які було чутно на Миколаївщині.

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Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав:

– Повторний прихід там же.

Наразі в області лунає повітряна тривога.

О 15.02 було чути потужний вибух – Повітряні сили попереджали про застосування російським ворогом балістичного озброєння.

Як повідомив Кім, приліт не в Миколаєві. Проте відповідні служби вже виїхали на місце події.

Міський очільник Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав містян не полишати укриттів до відбою, а також застеріг, щоб ніхто нічого не фільмував і не публікував у соцмережах.

Більше інформації поки що немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 591-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Вибух, Миколаїв, Ракетні удари Росії
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