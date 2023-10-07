Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Повторний прихід за день: на Миколаївщині знову пролунали вибухи
На Миколаївщині вдень пролунало декілька вибухів.
Оновлено о 18.16.
О 16:18 ЗМІ повідомили про повторні вибухи, які було чутно на Миколаївщині.
Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав:
– Повторний прихід там же.
Наразі в області лунає повітряна тривога.
О 15.02 було чути потужний вибух – Повітряні сили попереджали про застосування російським ворогом балістичного озброєння.
Як повідомив Кім, приліт не в Миколаєві. Проте відповідні служби вже виїхали на місце події.
Міський очільник Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав містян не полишати укриттів до відбою, а також застеріг, щоб ніхто нічого не фільмував і не публікував у соцмережах.
Більше інформації поки що немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 591-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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