В Одесі пролунали вибухи: попередньо, область атакували Оніксами
Вночі, 7 жовтня в Одесі пролунало кілька вибухів.
Як зазначають очевидці, тривога почала звучати після другого вибуху. У деяких будинках повилітали вікна. Також повідомляють про пожежу.
Як повідомляють у пабліках, попередньо – це були пуски з району мису Тарханкут надзвукових протикорабельних ракет типу Онікс у бік Чорноморська.
Зазначимо, що напередодні під час російської атаки Харківської області, вибухи теж пролунали до початку тривоги.
У Повітряних силах заявили, що це могло статися через застосування Росією озброєння, яке не вдається своєчасно виявити. Більше буде відомо після огляду уламків.
Нагадаємо, 21 вересня в Одеській області російські військові атакували ракетами Онікс Білгород-Дністровський район, влучивши в рекреаційну інфраструктуру.