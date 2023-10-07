В Одесі пролунали вибухи: попередньо, область атакували Оніксами

Вночі, 7 жовтня в Одесі пролунало кілька вибухів.

Як зазначають очевидці, тривога почала звучати після другого вибуху. У деяких будинках повилітали вікна. Також повідомляють про пожежу.

Як повідомляють у пабліках, попередньо – це були пуски з району мису Тарханкут надзвукових протикорабельних ракет типу Онікс у бік Чорноморська.

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Зазначимо, що напередодні під час російської атаки Харківської області, вибухи теж пролунали до початку тривоги.

У Повітряних силах заявили, що це могло статися через застосування Росією озброєння, яке не вдається своєчасно виявити. Більше буде відомо після огляду уламків.

Нагадаємо, 21 вересня в Одеській області російські військові атакували ракетами Онікс Білгород-Дністровський район, влучивши в рекреаційну інфраструктуру.

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