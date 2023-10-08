Мер Тернополя – про побиття мобілізованих: ставлення ТЦК має бути коректним

Міський голова Тернополя Сергій Надал відреагував на гучні скандали, пов’язані з обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Зокрема, Сергій Надал звернувся до керівництва Тернопільського ОТЦК та СП, чиї “окремі” працівники могли застосовувати силу до місцевих мобілізованих.

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– Я наполягаю й наголошую для “окремих” працівників ТЦК на коректному ставленні до тернополян, які є мобілізованими. Під час війни кожен чоловік має прийти до територіальних центрів комплектування й оновити свої дані. Однак це передбачає коректне, належне ставлення відповідно до вимог законодавства! – зазначив мер Тернополя.

Звернувся Сергій Надал і до місцевих жителів.

Мер міста просить усіх, кому відомі випадки неналежного чи жорстокого ставлення під час проведення мобілізаційних заходів, терміново повідомляти про це до військової прокуратури та поліції.

Що відомо про скандали з ТЦК у Тернополі

Нагадаємо, що в мережі поширилися кадри, як, імовірно, працівники ТЦК стусанами “пакують” чоловіків у мікроавтобус.

Є відео, як завдають ударів чоловікам і в розташуванні.

У Тернопільському ОТЦК вже почали службову перевірку щодо цього, водночас натякаючи на спровокований громадянами конфлікт.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 592-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Сергій Надал

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