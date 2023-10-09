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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Чернівецькому обласному ТЦК проводять службову перевірку через відео з побиттям чоловіка

ТЦК
Фото: УНІАН

У Чернівецькому обласному центрі комплектування проводиться службова перевірка щодо відео з побиттям чоловіка у приміщенні установи. 

Про це повідомляють на офіційній сторінці у Facebook Чернівецького обласного ТЦК та СМ.

Там зазначили, що подія сталася ще  31.07.2022. За фактом побиття було відкрито кримінальне провадження, однак повідомлень про нього до Чернівецького обласного ТЦК і СП не надходило.

Зараз дивляться

– Керівництво Чернівецького обласного ТЦК і СП категорично засуджує будь-які прояви порушення чинного законодавства України та проводить рішучі заходи щодо недопущення правопорушень і злочинних дій серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП, – повідомили у службі зв’язків з громадськістю Чернівецького обласного ТЦК та СП. 

Як пише Суспільне, їхній редакції анонімно надіслали відео з камер спостереження у приміщенні ТЦК. 


Як пише видання, невідомий викликав поліцію у комендантську годину через нібито знущання з тварини. Коли виклик не підтвердився, чоловіку, який жив за адресою виклику, сказали взяти документи та проїхати з патрульними – куди саме, не повідомили.

Анонімне джерело стверджує, що патрульні привезли чоловіка до Чернівецького ТЦК. Там були троє працівників центру та сторонні люди. У присутності патрульних вони начебто вчиняли фізичне та психологічне насилля над чоловіком, щоб він підписав повістку.

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